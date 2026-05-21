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Bernstein Research

RATIONAL Outperform

11:11 Uhr
RATIONAL Outperform
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
665,00 EUR 11,50 EUR 1,76%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 1045 Euro auf "Outperform" belassen. Insgesamt hätten die Aussagen des Managements jenen anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal 2026 entsprochen, schrieb Philippe Lorrain am Dienstagabend. Der Profiküchen-Ausrüster scheine auf dem besten Weg zu sein, 2026 ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine Profitabilität (Ebit-Marge) von 25 bis 26 Prozent zu erzielen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 21:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 21:28 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Outperform

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.045,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
665,50 €		 Abst. Kursziel*:
57,02%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
665,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,14%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
806,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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