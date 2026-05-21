RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,59 Mrd. EURKGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 1045 Euro auf "Outperform" belassen. Insgesamt hätten die Aussagen des Managements jenen anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal 2026 entsprochen, schrieb Philippe Lorrain am Dienstagabend. Der Profiküchen-Ausrüster scheine auf dem besten Weg zu sein, 2026 ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine Profitabilität (Ebit-Marge) von 25 bis 26 Prozent zu erzielen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 21:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 21:28 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Outperform
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
1.045,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
665,50 €
|Abst. Kursziel*:
57,02%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
665,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,14%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
806,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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