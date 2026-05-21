FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rational anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 773 Euro auf "Hold" belassen. Das Management des Profiküchen-Ausrüsters habe sich konstruktiv zur aktuellen Geschäftsentwicklung geäußert und das Vertrauen in die Ziele für 2026 bekräftigt, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
773,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
664,50 €
|Abst. Kursziel*:
16,33%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
670,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,37%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
806,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
|09:26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
