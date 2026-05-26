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Symbol NVSEF

Deutsche Bank AG

Novartis Buy

10:31 Uhr
Novartis Buy
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Buy" belassen. Mit Blick auf den Umsatz des Pharmakonzerns habe sich das Management zuversichtlich gezeigt, zumindest die untere Grenze der Zielspanne für 2026 zu erreichen, wobei insbesondere die positive Entwicklung bei Leqvio und Kisqali hervorgehoben worden sei, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Buy

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
135,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
118,36 CHF		 Abst. Kursziel*:
14,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

10:31 Novartis Buy Deutsche Bank AG
05.05.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 Novartis Neutral UBS AG
29.04.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
29.04.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
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