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Symbol NVSEF

Deutsche Bank AG

Novartis Buy

10:56 Uhr
Novartis Buy
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Buy" belassen. Der Kauf des Brustkrebswirkstoffs SNV4818 sei durchaus sinnvoll, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er würde es allerdings mehr begrüßen, wenn offensichtlichere Lücken im Brustkrebs-Portfolio gefüllt würden. Separat äußerte sich Papadakis positiv zu den Mitteln Remibrutinib und Xolair./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Buy

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
135,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
116,26 CHF		 Abst. Kursziel*:
16,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
115,94 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
16,44%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

10:56 Novartis Buy Deutsche Bank AG
23.03.26 Novartis Neutral UBS AG
20.03.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
20.03.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
06.03.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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