Deutsche Bank AG

Novartis Buy

11:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Buy" belassen. Die zwei Milliarden Dollar für eine Übernahme von Excellergy seien im besten Fall generös, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Negativer betrachtet können man auch die Kapitaldisziplin der Schweizer anzweifeln. Papadakis sieht den Deal jedenfalls leicht negativ./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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