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Symbol NVSEF

Deutsche Bank AG

Novartis Buy

11:16 Uhr
Novartis Buy
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
130,10 EUR 1,30 EUR 1,01%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Buy" belassen. Die zwei Milliarden Dollar für eine Übernahme von Excellergy seien im besten Fall generös, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Negativer betrachtet können man auch die Kapitaldisziplin der Schweizer anzweifeln. Papadakis sieht den Deal jedenfalls leicht negativ./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Buy

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
135,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
119,92 CHF		 Abst. Kursziel*:
12,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

11:16 Novartis Buy Deutsche Bank AG
27.03.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
24.03.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
23.03.26 Novartis Neutral UBS AG
20.03.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
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