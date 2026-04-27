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Symbol NVSEF

UBS AG

Novartis Neutral

11:16 Uhr
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Es sei bekannt gewesen, dass das erste Halbjahr eine Übergangsphase für die Schweizer werde angesichts mannigfachen Generika-Drucks, schrieb Matthew Weston am Dienstag nach Quartalszahlen. Die Trends zum Jahresauftakt seien deshalb keine Überraschung./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
116,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
110,96 CHF		 Abst. Kursziel*:
4,54%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
110,84 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
4,66%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,38 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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