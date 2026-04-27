UBS AG

Novartis Neutral

11:16 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Es sei bekannt gewesen, dass das erste Halbjahr eine Übergangsphase für die Schweizer werde angesichts mannigfachen Generika-Drucks, schrieb Matthew Weston am Dienstag nach Quartalszahlen. Die Trends zum Jahresauftakt seien deshalb keine Überraschung./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com