Novartis Aktie
Marktkap. 225,67 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Es sei bekannt gewesen, dass das erste Halbjahr eine Übergangsphase für die Schweizer werde angesichts mannigfachen Generika-Drucks, schrieb Matthew Weston am Dienstag nach Quartalszahlen. Die Trends zum Jahresauftakt seien deshalb keine Überraschung./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Neutral
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
116,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
110,96 CHF
|Abst. Kursziel*:
4,54%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
110,84 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
4,66%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
117,38 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|11:16
|Novartis Neutral
|UBS AG
|09:41
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|Novartis Neutral
|UBS AG
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|Novartis Neutral
|UBS AG
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|Novartis Neutral
|UBS AG
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|Barclays Capital
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|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
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|UBS AG
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|Novartis Equal Weight
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