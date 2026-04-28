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Symbol NVSEF

UBS AG

Novartis Neutral

12:51 Uhr
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die hohe Aktienbewertung sieht Analyst Matthew Weston eher Risiken, wie er am Dienstagabend nach einem genaueren Blick auf den Quartalsbericht schrieb. Es gebe in der Branche jedenfalls bessere Chancen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 18:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
116,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
113,62 CHF		 Abst. Kursziel*:
2,09%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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