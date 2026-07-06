Novartis Aktie
Marktkap. 254,19 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis anlässlich der Übernahme des britischen Onkologie-Start-ups Myricx für 1,5 Milliarden US-Dollar mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Angesichts des Umstands, dass Vorabzahlungen für präklinische Projekte mittlerweile bereits im Blockbuster-Bereich lägen, sei der Deal weder hinsichtlich seiner Größe noch seines therapeutischen Spektrums bemerkenswert, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Buy
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
140,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
125,24 CHF
|Abst. Kursziel*:
11,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|10:31
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Deutsche Bank AG
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|Novartis Hold
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|Deutsche Bank AG
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|28.04.26
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|DZ BANK