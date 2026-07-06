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Symbol NVSEF

Deutsche Bank AG

Novartis Buy

10:31 Uhr
Novartis Buy
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
136,16 EUR 0,40 EUR 0,29%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis anlässlich der Übernahme des britischen Onkologie-Start-ups Myricx für 1,5 Milliarden US-Dollar mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Angesichts des Umstands, dass Vorabzahlungen für präklinische Projekte mittlerweile bereits im Blockbuster-Bereich lägen, sei der Deal weder hinsichtlich seiner Größe noch seines therapeutischen Spektrums bemerkenswert, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Buy

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
140,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
125,24 CHF		 Abst. Kursziel*:
11,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

10:31 Novartis Buy Deutsche Bank AG
30.06.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
25.06.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
11.06.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09.06.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
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