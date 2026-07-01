Danone Aktie
Marktkap. 47,13 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Danone von 81 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In den Bilanzen des zweiten Quartals dürfte sich eine klare Diskrepanz zwischen der Entwicklung in den Industrieländern und den Schwellenländern zeigen, schrieb Warren Ackerman am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika dürfte positiv und in den USA sowie Europa negativ überrascht haben. Zudem dürfte der Nahost-Krieg voll durchgeschlagen haben, allerdings gemildert durch geringere Ölpreise. Ackermans Favoriten heißen Unilever, L'Oreal und Haleon./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Overweight
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
74,34 €
|Abst. Kursziel*:
11,65%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
74,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,65%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|14:36
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|03.07.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:36
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|03.07.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:36
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|29.06.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|03.07.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets