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Danone Aktie

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Barclays Capital

Danone Overweight

14:36 Uhr
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
74,34 EUR 2,04 EUR 2,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Danone von 81 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In den Bilanzen des zweiten Quartals dürfte sich eine klare Diskrepanz zwischen der Entwicklung in den Industrieländern und den Schwellenländern zeigen, schrieb Warren Ackerman am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika dürfte positiv und in den USA sowie Europa negativ überrascht haben. Zudem dürfte der Nahost-Krieg voll durchgeschlagen haben, allerdings gemildert durch geringere Ölpreise. Ackermans Favoriten heißen Unilever, L'Oreal und Haleon./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
74,34 €		 Abst. Kursziel*:
11,65%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
74,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,65%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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