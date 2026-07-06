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SpaceX Outperform

09:21 Uhr
SpaceX Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von SpaceX beim Kursziel von 225 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Analyst Ken Herbert ist sich der mit den Weltraumambitionen des Unternehmens verbundenen Timing-Risiken bewusst, wie er am Dienstag schrieb. Er erwartet aber, dass die Marktstimmung von der nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei bahnbrechenden Errungenschaften, einem für 2035 prognostizierten Marktvolumen von fast 2 Billionen US-Dollar und nahezu unübertroffenen finanziellen Ressourcen profitieren werde. SpaceX stehe im Zentrum der weltraumgestützten Wirtschaft und der Künstlichen Intelligenz./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thrive Studios ID / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Outperform

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 225,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
139,18 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 158,62		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 215,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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