SpaceX Aktie
Marktkap. 1,87 Bio. EUR
WKN A42D4F
ISIN US84615Q1031
Symbol SPCX
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von SpaceX beim Kursziel von 225 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Analyst Ken Herbert ist sich der mit den Weltraumambitionen des Unternehmens verbundenen Timing-Risiken bewusst, wie er am Dienstag schrieb. Er erwartet aber, dass die Marktstimmung von der nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei bahnbrechenden Errungenschaften, einem für 2035 prognostizierten Marktvolumen von fast 2 Billionen US-Dollar und nahezu unübertroffenen finanziellen Ressourcen profitieren werde. SpaceX stehe im Zentrum der weltraumgestützten Wirtschaft und der Künstlichen Intelligenz./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thrive Studios ID / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|Unternehmen:
SpaceX
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 225,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
139,18 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 158,62
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 215,00
*zum Zeitpunkt der Analyse