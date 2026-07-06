Tesla Aktie
Marktkap. 1,29 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 475 auf 500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel berücksichtige einen Aufschlag von bis zu 30 Prozent auf das aktuelle Kursniveau und eine Prämie von 15 Prozent auf den inneren Wert der Aktie aufgrund eines möglichen Übernahme-Szenarios durch SpaceX, basierend auf unbestätigten Medienberichten, schrieb Tom Narayan am Dienstag. Der Bereich Robotaxi stelle derzeit die vielversprechendste Chance für den E-Autohersteller dar. Angesichts eines Marktvolumens von 4,2 Billionen US-Dollar könne Tesla selbst mit einem geringen Marktanteil enorm profitieren./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Outperform
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 500,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 419,77
|Abst. Kursziel*:
19,11%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 416,99
|Abst. Kursziel aktuell:
19,91%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 416,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|07.04.26
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|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
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|24.06.26
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|UBS AG
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|Jefferies & Company Inc.
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