DAX 25.601 -0,8%ESt50 6.357 -0,6%MSCI World 4.852 -0,3%Top 10 Crypto 8,2420 -0,7%Nas 25.874 -1,0%Bitcoin 55.049 -1,6%Euro 1,1441 +0,0%Öl 73,38 +1,9%Gold 4.163 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Bayer BAY001 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien unter Druck: Dow fester -- DAX leichter -- TKMS erhält NATO-Rekordauftrag -- Samsung, Sandisk, Micron, Microsoft, Telekom, Siemens Energy, Vertex, Rivian, LG, AMD, SpaceX im Fokus
Top News
Stocks in Action USA: Saab, Fiserv, Samsung Stocks in Action USA: Saab, Fiserv, Samsung
Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor einem Jahr eingefahren Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Beiersdorf Aktie

Kaufen
Verkaufen
Beiersdorf Aktien-Sparplan
78,40 EUR +2,90 EUR +3,84 %
STU
finanzen.net zero
Beiersdorf jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 16,58 Mrd. EUR

KGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 520000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BDRFF

Barclays Capital

Beiersdorf Equal Weight

14:36 Uhr
Beiersdorf Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
78,40 EUR 2,90 EUR 3,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 76 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In den Bilanzen des zweiten Quartals dürfte sich eine klare Diskrepanz zwischen der Entwicklung in den Industrieländern und den Schwellenländern zeigen, schrieb Warren Ackerman am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika dürfte positiv und in den USA sowie Europa negativ überrascht haben. Zudem dürfte der Nahost-Krieg voll durchgeschlagen haben, allerdings gemildert durch geringere Ölpreise. Ackermans Favoriten heißen Unilever, L'Oreal und Haleon./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Equal Weight

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
78,24 €		 Abst. Kursziel*:
-7,98%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
78,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,16%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

14:36 Beiersdorf Equal Weight Barclays Capital
30.06.26 Beiersdorf Halten DZ BANK
25.06.26 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
25.06.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
24.06.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Aktie unter der Lupe Barclays Capital gibt Beiersdorf-Aktie Equal Weight Barclays Capital gibt Beiersdorf-Aktie Equal Weight
finanzen.net XETRA-Handel DAX gibt nach
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt im Minus
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Vormittag an Boden
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX letztendlich in der Verlustzone
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag tiefer
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
RSS Feed
Beiersdorf AG zu myNews hinzufügen