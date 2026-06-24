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UBS AG

Beiersdorf Neutral

08:46 Uhr
Beiersdorf Neutral
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen am 5. August dürften entgegen dem vom Marktkonsens erwarteten, moderaten organischen Umsatzplus einen Rückgang belegen, schrieb Guillaume Delmas in seinem Ausblick vom Mittwoch. Dies gelte insbesondere für das Consumergeschäft, welches Beiersdorf zu einer Senkung der diesbezüglichen Jahresziele veranlassen dürfte./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 15:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

Zusammenfassung: Beiersdorf Neutral

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
73,60 €		 Abst. Kursziel*:
8,70%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
73,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,61%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:46 Beiersdorf Neutral UBS AG
24.06.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
24.06.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
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23.06.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
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