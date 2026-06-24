Beiersdorf Aktie
Marktkap. 15,44 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen am 5. August dürften entgegen dem vom Marktkonsens erwarteten, moderaten organischen Umsatzplus einen Rückgang belegen, schrieb Guillaume Delmas in seinem Ausblick vom Mittwoch. Dies gelte insbesondere für das Consumergeschäft, welches Beiersdorf zu einer Senkung der diesbezüglichen Jahresziele veranlassen dürfte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 15:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf
Zusammenfassung: Beiersdorf Neutral
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
73,60 €
|Abst. Kursziel*:
8,70%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
73,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,61%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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