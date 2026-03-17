Beiersdorf Aktie
Marktkap. 16,7 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Underperform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Es handele sich hierbei nicht um ein vorübergehendes Phänomen, und die Unternehmen müssten erklären, wie sie sich in einer Welt schwachen Wachstums behaupten wollen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
74,70 €
|Abst. Kursziel*:
-6,29%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
74,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,27%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
108,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:56
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
