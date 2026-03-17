Beiersdorf Aktie

Marktkap. 16,7 Mrd. EUR

KGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Beiersdorf AG
74,68 EUR 0,06 EUR 0,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Underperform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Es handele sich hierbei nicht um ein vorübergehendes Phänomen, und die Unternehmen müssten erklären, wie sie sich in einer Welt schwachen Wachstums behaupten wollen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf Underperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
74,70 €		 Abst. Kursziel*:
-6,29%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
74,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,27%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
108,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

08:56 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
08:01 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.03.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
10.03.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
04.03.26 Beiersdorf Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

dpa-afx Analysten skeptisch Beiersdorf-Aktie: JPMorgan senkt Kursziel und stuft auf "Neutral" ab Beiersdorf-Aktie: JPMorgan senkt Kursziel und stuft auf "Neutral" ab
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX legt letztendlich zu
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit Verlusten
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: So steht der LUS-DAX aktuell
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Mittag steigen
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Dienstagmittag tiefer
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste
EQS Group EQS-DD: Beiersdorf Aktiengesellschaft: BBG Holding GmbH & Co. KG, Interest-preserving order regarding the purchase of 241,993 shares; shares were purchased in the period from March 6, 2026 to ...
EQS Group EQS-DD: Beiersdorf Aktiengesellschaft: BBG Holding GmbH & Co. KG, Interest-preserving order regarding the purchase of 237,377 shares; shares were purchased on March 6, 2026
VentureBeat How to make your e-commerce product visible to AI agents? Use this new system trusted by L’Oréal, Unilever, Mars & Beiersdorf
EQS Group EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Guidance 2026 –– New Share Buyback Program
EQS Group EQS-AFR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
reNEWS Beiersdorf-Freudenberg reaches financial close
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
