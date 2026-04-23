TeamViewer Aktie
Marktkap. 787,19 Mio. EURKGV 8,03 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
TeamViewer Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Alice Jennings hob in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung ein schwächeres Quartal im Enterprise-Segment hervor. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) habe die Erwartungen übertroffen, was aber an zeitlichen Verschiebungen von Marketingkosten liege. Dieser Effekt sollte sich im zweiten Quartal revidieren./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TeamViewer Equal Weight
|Unternehmen:
TeamViewer
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
5,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
5,29 €
|Abst. Kursziel*:
-5,48%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
5,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,66%
|
Analyst Name:
Alice Jennings
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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