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Barclays Capital

TeamViewer Equal Weight

12:01 Uhr
TeamViewer Equal Weight
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Alice Jennings hob in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung ein schwächeres Quartal im Enterprise-Segment hervor. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) habe die Erwartungen übertroffen, was aber an zeitlichen Verschiebungen von Marketingkosten liege. Dieser Effekt sollte sich im zweiten Quartal revidieren./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TeamViewer Equal Weight

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
5,29 €		 Abst. Kursziel*:
-5,48%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
5,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,66%
Analyst Name:
Alice Jennings 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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