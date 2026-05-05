ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC auf "Sell" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe die Konsensschätzungen im ersten Quartal zwar erreicht, doch der Markt habe wohl auf eine moderat positive Überraschung gehofft, schrieb Graham Doyle in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch die schwache Volumenentwicklung in den USA dürfte die Stimmung nicht verbessern./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
35,63 €
|Abst. Kursziel*:
3,85%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
35,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,86%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|13:16
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|13:11
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|08:01
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
