Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

35,97 EUR +1,34 EUR +3,87 %
Marktkap. 10,86 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

UBS AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

13:11 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Fresenius Medical Care (FMC) St.
35,97 EUR 1,34 EUR 3,87%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC auf "Sell" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe die Konsensschätzungen im ersten Quartal zwar erreicht, doch der Markt habe wohl auf eine moderat positive Überraschung gehofft, schrieb Graham Doyle in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch die schwache Volumenentwicklung in den USA dürfte die Stimmung nicht verbessern./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
35,63 €		 Abst. Kursziel*:
3,85%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
35,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,86%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

13:16 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
13:11 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
08:01 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

