DAX unter 24.000er-Marke -- US-Börsen stabil erwartet -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Amazon, Fresenius, Aurora Cannabis, Rheinmetall & Co., AMD, DroneShield im Fokus
Richemont-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
EVOTEC-Aktie sackt ab: Verluste nehmen zu - Vereinbarung mit Sandoz unterzeichnet
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Marktkap. 13,27 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
DZ BANK

Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen

14:46 Uhr

14:46 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,55 EUR -0,45 EUR -1,07%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius Medical Care (FMC) von 60 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Das dritte Quartal überzeugt nur auf den ersten Blick", schrieb Sven Kürten am Mittwoch in seinem Resümee zu den Geschäftszahlen. Denn der Dialyseanbieter habe stark von "nicht unbedingt nachhaltigen Erträgen" profitiert. Seine Gewinnschätzungen stiegen für 2025 wegen geringerer Zinsaufwendungen und der Steuerquote, änderten sich in den Folgejahren aber kaum./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
41,47 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
41,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

14:46 Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen DZ BANK
11:56 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
08:01 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
04.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: DZ BANK stuft Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Kaufen ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: DZ BANK stuft Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Kaufen ein
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für FMC auf 56 Euro - 'Kaufen'
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zieht am Mittwochmittag an
finanzen.net Fresenius Medical Care-Aktie: Deutsche Bank vergibt Bewertung
finanzen.net XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zieht am Mittwochvormittag an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 41,50 Euro
finanzen.net FMC-Aktie in Rot: Organisches Umsatzwachstum - Erwartung möglicher Platzierung durch Fresenius
PR Newswire Fresenius Medical Care further accelerates organic revenue development and achieves an inflection in earnings growth, delivering 28% operating income growth in the third quarter of 2025
MotleyFool Why FMC Stock Keeps Dropping
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - FMS
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - FMS
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
MotleyFool FMC Stock Is Crashing -- Here's Why
Zacks Why FMC Technologies (FTI) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
MotleyFool Why FMC Was Nearly Cut In Half This Week
