Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 13,27 Mrd. EURKGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius Medical Care (FMC) von 60 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Das dritte Quartal überzeugt nur auf den ersten Blick", schrieb Sven Kürten am Mittwoch in seinem Resümee zu den Geschäftszahlen. Denn der Dialyseanbieter habe stark von "nicht unbedingt nachhaltigen Erträgen" profitiert. Seine Gewinnschätzungen stiegen für 2025 wegen geringerer Zinsaufwendungen und der Steuerquote, änderten sich in den Folgejahren aber kaum./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
41,47 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
41,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|14:46
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|11:56
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:46
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|11:56
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:46
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|UBS AG