Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

41,27 EUR +0,68 EUR +1,68 %
STU
Marktkap. 11,75 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

Barclays Capital

Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight

13:31 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,27 EUR 0,68 EUR 1,68%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 51 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Aktienkurse der europäischen Medizintechnik-Unternehmen hätten sich im laufenden Jahr zum ersten Mal seit 2021 wieder an die Ergebnisentwicklung gekoppelt, die wegen der US-Zölle negativ sei, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Qualitätstitel notierten nun auf Zehnjahrestiefs. Al-Wakeel bevorzugt mit Blick auf 2026 innovationsgetriebene Wachstumswerte. Seine Top-Empfehlungen sind EssilorLuxottica, Fresenius, Straumann und Siemens Healthineers./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
41,14 €		 Abst. Kursziel*:
16,67%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
41,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,31%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

13:31 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
07.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

