DAX 23.440 -1,7%ESt50 5.628 -0,7%MSCI World 4.394 -0,1%Top 10 Crypto 11,51 -7,6%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 73.900 -5,2%Euro 1,1636 +0,4%Öl 63,09 -0,2%Gold 4.252 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Airbus 938914 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Software-Update für Airbus-Maschinen -- HUGO BOSS mit AR-Chaos -- Bitcoin knickt ein -- BYD, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Palantir, Siemens Energy, TKMS, VW im Fokus
Top News
Rally geht weiter: Anleger nehmen bei PUMA-Aktie weiterhin keine Gewinne mit Rally geht weiter: Anleger nehmen bei PUMA-Aktie weiterhin keine Gewinne mit
November 2025: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen November 2025: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
40,97 EUR -0,36 EUR -0,87 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 11,96 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578580

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785802

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FMCQF

UBS AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

12:31 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
40,97 EUR -0,36 EUR -0,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle blieb in seiner Einschätzung vom Freitagabend skeptisch, ob der Dialysekonzern die hohen Markterwartungen an das Wachstum der US-Behandlungszahlen erfüllen kann./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 17:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
41,02 €		 Abst. Kursziel*:
-7,36%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
40,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,25%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

12:31 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
24.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
07.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

finanzen.net Aktie im Blick UBS AG: Sell-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie UBS AG: Sell-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St büßt am Mittag ein
finanzen.net DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Fresenius Medical Care (FMC) St
finanzen.net November 2025: Die Expertenmeinungen zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Nachmittag fester
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
Zacks FMC (FMC) Down 10.2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
Zacks Here's Why FMC Technologies (FTI) is a Strong Momentum Stock
Zacks Here's Why FMC Technologies (FTI) is a Strong Growth Stock
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
Zacks Why FMC Technologies (FTI) is a Top Value Stock for the Long-Term
MotleyFool Is FMC Stock a Buy After a Member of the Board of Directors Scooped Up 7,000 Shares?
MotleyFool Why FMC Stock Got Mashed on Monday
RSS Feed
Fresenius Medical Care (FMC) St. zu myNews hinzufügen