DAX 25.321 +0,1%ESt50 6.041 +0,6%MSCI World 4.526 +0,4%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.626 +0,7%Bitcoin 82.416 -1,1%Euro 1,1608 -0,3%Öl 63,68 -2,6%Gold 4.615 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street fester -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Wichtige Anpassung im Januar 2026: finanzen.net & finanzen.net ZERO noch besser integriert Wichtige Anpassung im Januar 2026: finanzen.net & finanzen.net ZERO noch besser integriert
TSMC: KI-Gigant zerschmettert Prognosen – Rekordmargen und 2nm-Start zünden nächste Wachstumsstufe! TSMC: KI-Gigant zerschmettert Prognosen – Rekordmargen und 2nm-Start zünden nächste Wachstumsstufe!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
50,66 EUR +1,12 EUR +2,26 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 35,03 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703712

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007037129

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RWNFF

Barclays Capital

RWE Overweight

16:01 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
50,66 EUR 1,12 EUR 2,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Peter Crampton verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach die Europäische Union die neuen Gaskraftwerkspläne Deutschlands abgesegnet haben soll. Er sieht in einer bald anstehenden Auktion einen potenziell größeren Kurstreiber für RWE - und hält eine im Sektorvergleich überdurchschnittliche Kursreaktion vor diesem Hintergrund für gerechtfertigt./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 13:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 13:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
50,22 €		 Abst. Kursziel*:
3,54%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
50,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,65%
Analyst Name:
Peter Crampton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

16:01 RWE Overweight Barclays Capital
11:56 RWE Outperform Bernstein Research
11:01 RWE Buy UBS AG
09:06 RWE Overweight Barclays Capital
14.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

dpa-afx Analystenlob RWE-Aktie auf Mehrjahreshoch: Rückenwind durch Offshore-Zuschläge RWE-Aktie auf Mehrjahreshoch: Rückenwind durch Offshore-Zuschläge
finanzen.net RWE Aktie News: RWE macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
finanzen.net Neue Analyse: Barclays Capital bewertet RWE-Aktie mit Overweight
finanzen.net XETRA-Handel: DAX-Anleger greifen nachmittags zu
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX im Minus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: RWE auf 15-Jahres-Hoch - Analysten loben Auktionserfolg
finanzen.net XETRA-Handel: DAX am Mittag im Plus
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Abschläge
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Mittag auf grünem Terrain
reNEWS AR7: RWE wins big in 8.4GW CfD auction
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE signs PPA with Thames Water
reNEWS RWE sells 350MW Baltic 2 to PGE
RSS Feed
RWE AG St. zu myNews hinzufügen