FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz nach Zahlen von 417 auf 424 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versicherungskonzern habe im Bereich der Schadens- und Unfallversicherungen geglänzt, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei 2026 stärker gestiegen, als es das Unternehmen im Rahmen der Mittelfriststrategie

für die Jahre 2025 bis 2027 in Aussicht gestellt habe./rob/tih/jha/

