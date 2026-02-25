Allianz Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz nach Zahlen von 417 auf 424 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versicherungskonzern habe im Bereich der Schadens- und Unfallversicherungen geglänzt, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei 2026 stärker gestiegen, als es das Unternehmen im Rahmen der Mittelfriststrategie
für die Jahre 2025 bis 2027 in Aussicht gestellt habe./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
