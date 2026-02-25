DAX 25.289 +0,5%ESt50 6.162 -0,2%MSCI World 4.564 -0,3%Top 10 Crypto 8,5845 -1,6%Nas 22.861 -1,3%Bitcoin 57.452 -0,1%Euro 1,1792 -0,2%Öl 70,63 -0,5%Gold 5.189 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 freenet A0Z2ZZ DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX letztlich moderat im Plus -- US-Börsen rot -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, Salesforce im Fokus
Top News
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Allianz Aktie

Kaufen
Verkaufen
Allianz Aktien-Sparplan
383,70 EUR +2,10 EUR +0,55 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 143,9 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840400

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008404005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ALIZF

DZ BANK

Allianz Kaufen

19:26 Uhr
Allianz Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Allianz
383,70 EUR 2,10 EUR 0,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz nach Zahlen von 417 auf 424 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versicherungskonzern habe im Bereich der Schadens- und Unfallversicherungen geglänzt, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei 2026 stärker gestiegen, als es das Unternehmen im Rahmen der Mittelfriststrategie

für die Jahre 2025 bis 2027 in Aussicht gestellt habe./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Kaufen

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
384,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
383,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

19:26 Allianz Kaufen DZ BANK
10:46 Allianz Neutral UBS AG
10:46 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:31 Allianz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:16 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Allianz

finanzen.net Rückkaufprogramm Allianz-Aktie nach Rekordgewinn fester: 2,5-Milliarden-Rückkauf und höhere Dividende Allianz-Aktie nach Rekordgewinn fester: 2,5-Milliarden-Rückkauf und höhere Dividende
finanzen.net Allianz-Aktie: Chartanalyse zeigt Candlestick Hanging Man
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag
Aktien-Global Allianz: Dividende steigt erneut zweistellig
dpa-afx ROUNDUP: Gewinne der Allianz sprudeln weiter - Aktie gibt trotzdem nach
TraderFox Allianz: Operatives Rekordergebnis von 17,4 Mrd. Euro trifft auf konservative Prognose!
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittag zu
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Donnerstagmittag südwärts
finanzen.net Allianz-Aktie: Neutral-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.
EQS Group EQS-News: Allianz achieves record operating profit of 17.4 billion euros – excellent start to new strategic cycle
EQS Group EQS-Adhoc: Allianz SE: Allianz SE resolves on new share buy-back program with a volume of up to 2.5 billion euros
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Allianz SE (ALIZY) is a Great Choice
Zacks Should Value Investors Buy Allianz (ALIZY) Stock?
Zacks Should Value Investors Buy Allianz (ALIZY) Stock?
Irish Times Pro-Palestine protesters gather at GAA headquarters to oppose Allianz sponsorship
reNEWS Allianz takes stake in 500MW Noirmoutier project
EQS Group EQS-PVR: Allianz SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Allianz zu myNews hinzufügen