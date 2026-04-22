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WKN 840400

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Symbol ALIZF

RBC Capital Markets

Allianz Sector Perform

14:31 Uhr
Allianz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Allianz
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Allianz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Vor den Mitte Mai anstehenden Zahlen zum ersten Jahresviertel habe er seine Quartalsschätzungen für den Versicherer aktualisiert, schrieb Ben Cohen in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Damit berücksichtige er erwartete Gewinne aus einem im Vorjahr angekündigten Gemeinschaftsunternehmen in Indien./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Sector Perform

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
386,70 €		 Abst. Kursziel*:
3,44%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
387,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,33%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
398,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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