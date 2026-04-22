Allianz Aktie
Marktkap. 150,12 Mrd. EURKGV 14,10 Div. Rendite 4,38%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Allianz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Vor den Mitte Mai anstehenden Zahlen zum ersten Jahresviertel habe er seine Quartalsschätzungen für den Versicherer aktualisiert, schrieb Ben Cohen in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Damit berücksichtige er erwartete Gewinne aus einem im Vorjahr angekündigten Gemeinschaftsunternehmen in Indien./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Sector Perform
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
386,70 €
|Abst. Kursziel*:
3,44%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
387,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,33%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
398,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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