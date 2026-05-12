RBC Capital Markets

Allianz Sector Perform

10:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel Allianz 373,10 EUR 3,70 EUR 1,00% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Versicherer habe einen guten Jahresstart hingelegt und sei in puncto Jahresziele auf dem richtigen Weg, schrieb Ben Cohen am Mittwochin seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:12 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com