Allianz Aktie
Marktkap. 141,34 Mrd. EURKGV 14,10 Div. Rendite 4,38%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Versicherer habe einen guten Jahresstart hingelegt und sei in puncto Jahresziele auf dem richtigen Weg, schrieb Ben Cohen am Mittwochin seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Sector Perform
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
375,20 €
|Abst. Kursziel*:
6,61%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
373,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,21%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
399,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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