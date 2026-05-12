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Symbol ALIZF

UBS AG

Allianz Neutral

12:16 Uhr
Allianz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Allianz
373,10 EUR 3,70 EUR 1,00%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Neutral" belassen. "Die Allianz tut, was eine Allianz tut", schrieb Will Hardcastle am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Neutral

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
390,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
373,30 €		 Abst. Kursziel*:
4,47%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
373,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,53%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
399,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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