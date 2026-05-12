Siemens Aktie
Marktkap. 204,78 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Der Industriekonzern habe im zweiten Geschäftsquartal mit der Profitabilität die Erwartungen erfüllt, schrieb Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Stärke in den Bereichen Digital Industries (DI) und Smart Infrastructure (SI) hätten eine schwächere Entwicklung im Segment Mobility und bei der Tochter Siemens Healthineers gegenüber gestanden. Er erwähnte noch das erweiterte Aktienrückkaufprogramm./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Sector Perform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
264,60 €
|Abst. Kursziel*:
2,04%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
265,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,68%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
272,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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