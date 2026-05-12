RBC Capital Markets

Siemens Sector Perform

15:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Der Industriekonzern habe im zweiten Geschäftsquartal mit der Profitabilität die Erwartungen erfüllt, schrieb Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Stärke in den Bereichen Digital Industries (DI) und Smart Infrastructure (SI) hätten eine schwächere Entwicklung im Segment Mobility und bei der Tochter Siemens Healthineers gegenüber gestanden. Er erwähnte noch das erweiterte Aktienrückkaufprogramm./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:01 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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