Bernstein Research

Siemens Outperform

09:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Outperform" belassen. Eine starke Auftragsentwicklung sei im zweiten Geschäftsquartal von einer leicht verfehlten Margenerwartung überschattet worden, schrieb Alasdair Leslie am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Nach den Ergebnissen einiger Wettbewerber seien die Erwartungen am Markt wohl gestiegen. Er sieht im Fehlen einer angehobenen Konzernprognose vielleicht eine leichte Enttäuschung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:14 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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