Siemens Aktie
Marktkap. 204,78 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Outperform" belassen. Eine starke Auftragsentwicklung sei im zweiten Geschäftsquartal von einer leicht verfehlten Margenerwartung überschattet worden, schrieb Alasdair Leslie am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Nach den Ergebnissen einiger Wettbewerber seien die Erwartungen am Markt wohl gestiegen. Er sieht im Fehlen einer angehobenen Konzernprognose vielleicht eine leichte Enttäuschung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Outperform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
258,90 €
|Abst. Kursziel*:
15,87%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
262,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,26%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
272,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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