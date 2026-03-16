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RBC Capital Markets

Siemens Sector Perform

15:21 Uhr
Siemens Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
211,55 EUR 8,60 EUR 4,24%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergibt. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Sector Perform

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
213,55 €		 Abst. Kursziel*:
26,43%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
211,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,63%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
258,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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