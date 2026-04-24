Siemens Aktie
Marktkap. 185,31 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Technologiekonzerns hätten sich wegen Sorgen über die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf das Softwaregeschäft, kurzfristiger Zyklusrisiken und einer zunehmenden Komplexität des Unternehmens nach dem anstehenden Umbau seit Jahresbeginn schwächer als die der Konkurrenz entwickelt, schrieb Alasdair Leslie am Freitag. Er hält dies allerdings für ungerechtfertigt. Eine Reihe von Kurstreibern dürften in den kommenden 6 bis 12 Monaten zu einer Neubewertung führen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 11:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images
Zusammenfassung: Siemens Outperform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
243,00 €
|Abst. Kursziel*:
23,46%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
247,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,33%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
265,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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