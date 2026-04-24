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Marktkap. 185,31 Mrd. EUR

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Symbol SMAWF

Bernstein Research

Siemens Outperform

08:36 Uhr
Siemens Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
247,25 EUR 2,70 EUR 1,10%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Technologiekonzerns hätten sich wegen Sorgen über die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf das Softwaregeschäft, kurzfristiger Zyklusrisiken und einer zunehmenden Komplexität des Unternehmens nach dem anstehenden Umbau seit Jahresbeginn schwächer als die der Konkurrenz entwickelt, schrieb Alasdair Leslie am Freitag. Er hält dies allerdings für ungerechtfertigt. Eine Reihe von Kurstreibern dürften in den kommenden 6 bis 12 Monaten zu einer Neubewertung führen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 11:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Outperform

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
243,00 €		 Abst. Kursziel*:
23,46%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
247,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,33%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
265,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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