Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagmittag.

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 12:26 um 0,30 Prozent auf 64.592,86 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 64.401,94 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,7 Prozent aufweist und bei 8,02 EUR notiert.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,03 Prozent auf 44,26 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 44,27 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum nach. Um 0,08 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 12:26 auf 1.677,00 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.678,40 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,06 Prozent auf 204,43 US-Dollar. Am Vortag standen noch 208,74 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,149 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:26 auf 1,147 US-Dollar beziffert.

Zudem gibt Monero am Sonntagmittag nach. Um 0,30 Prozent auf 337,34 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 338,36 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1716 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,1707 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1870 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,1851 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3170 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,3177 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Binancecoin bei 612,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (609,32 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0874 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0878 US-Dollar.

Zudem gibt Solana nach. Um 0,58 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 12:26 auf 68,43 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 68,83 US-Dollar wert war.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Avalanche-Kurs 0,59 Prozent schwächer bei 6,672 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,712 US-Dollar.

Zudem gibt Chainlink am Sonntagmittag nach. Um 0,40 Prozent auf 7,941 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 7,973 US-Dollar.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,7607 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,7676 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,90 Prozent.

Redaktion finanzen.net

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