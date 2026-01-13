DAX 25.443 +0,1%ESt50 6.049 +0,3%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.557 -0,3%Euro 1,1644 +0,0%Öl 64,92 -0,8%Gold 4.635 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei erstmals über 54.000 Punkte -- China mit Handelsüberschuss -- Novo Nordisk, Salesforce, Alibaba, Microsoft, Moderna, Nordex im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt
Novo Nordisk-Aktie und Eli Lilly-Aktie dennoch rot: FDA streicht Suizidwarnungen von Abnehmmitteln Novo Nordisk-Aktie und Eli Lilly-Aktie dennoch rot: FDA streicht Suizidwarnungen von Abnehmmitteln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Aktie

Kaufen
Verkaufen
Siemens Aktien-Sparplan
260,50 EUR -0,65 EUR -0,25 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 201,58 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723610

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007236101

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMAWF

Barclays Capital

Siemens Underweight

09:11 Uhr
Siemens Underweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
260,50 EUR -0,65 EUR -0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Underweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sei Siemens ein Wert, den Anleger meiden sollten. Er erwähnt dabei eine vermisste Erholung im Bereich Automatisierung, die hohe Bewertung und ein verlangsamtes Wachstum im Elektrifizierungsbereich./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Underweight

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
195,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
262,10 €		 Abst. Kursziel*:
-25,60%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
260,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-25,14%
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
254,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

09:11 Siemens Underweight Barclays Capital
13.01.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 Siemens Outperform Bernstein Research
06.01.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

finanzen.net Aktie unter die Lupe Siemens-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Sector Perform ein Siemens-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Sector Perform ein
finanzen.net Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
finanzen.net Optimismus in Europa: Anleger lassen STOXX 50 mittags steigen
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens verteidigt am Dienstagmittag Tendenz
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich stärker
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Nachmittag an Fahrt
EQS Group EQS-PVR: Siemens AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
Korea Times [CES 2026] Nvidia, Siemens CEOs highlight HD Hyundai's use of digital twin tech
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
Financial Times Revived Siemens Energy fends off activist call for wind spin-off
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens AG: Birgit Steinborn, Purchase of Siemens shares in connection with Siemens Share Programs: 1) Purchase in the amount of 500.00 EUR per month at the closing price of the Siemens ...
RSS Feed
Siemens AG zu myNews hinzufügen