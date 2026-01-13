Siemens Aktie
Marktkap. 201,58 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Underweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sei Siemens ein Wert, den Anleger meiden sollten. Er erwähnt dabei eine vermisste Erholung im Bereich Automatisierung, die hohe Bewertung und ein verlangsamtes Wachstum im Elektrifizierungsbereich./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
195,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
262,10 €
|Abst. Kursziel*:
-25,60%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
260,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-25,14%
|
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
254,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
