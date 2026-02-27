DAX 24.599 -2,7%ESt50 5.976 -2,6%MSCI World 4.512 -1,0%Top 10 Crypto 8,5050 +3,4%Nas 22.530 -0,6%Bitcoin 55.908 +0,1%Euro 1,1716 -0,5%Öl 78,94 +8,9%Gold 5.331 +1,0%
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX tiefrot unter 25.000 -- Wall Street startet leichter -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Amazon, Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
Top News
ETF-Ströme im Umbruch: Warum Anleger Milliarden aus den USA abziehen ETF-Ströme im Umbruch: Warum Anleger Milliarden aus den USA abziehen
Berkshire Hathaway-Aktie mit Verlusten: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus Berkshire Hathaway-Aktie mit Verlusten: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus
Profil

HENSOLDT Aktie

HENSOLDT Aktien-Sparplan
77,70 EUR +3,10 EUR +4,16 %
STU
Marktkap. 8,59 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000

ISIN DE000HAG0005

Symbol HNSDF

Barclays Capital

HENSOLDT Equal Weight

14:16 Uhr
HENSOLDT Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
77,70 EUR 3,10 EUR 4,16%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 97 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Afonso Osorio resümierte am Sonntag die Berichtssaison zum vierten Quartal im europäischen Rüstungssektor. Sein Fazit lautet, dass es bislang in diesem Jahr mehr negative Eindrücke gebe als positive. Hensoldt sei eigentlich ein langfristig orientiertes Unternehmen mit guten Perspektiven, leide aber weiterhin unter kurzfristigen operativen Herausforderungen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 16:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
77,95 €		 Abst. Kursziel*:
21,87%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
77,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,27%
Analyst Name:
Afonso Osorio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

14:16 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
27.02.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
26.02.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu HENSOLDT

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Befesa, AXA, ENI, Hensoldt und Lufthansa. Stocks in Action: Befesa, AXA, ENI, Hensoldt und Lufthansa.
dpa-afx Experten sehen Kurspotenzial bei Rüstungsaktien - Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS stark
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX am Mittag
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag im Bullenmodus
finanzen.net Februar 2026: So schätzen Experten die HENSOLDT-Aktie ein
EQS Group EQS-DD: HENSOLDT AG: Oliver Dörre, Kauf
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: HENSOLDT AG: Oliver Dörre, buy
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Financial year 2025: HENSOLDT achieves record order intake and confirms structural growth path
EQS Group EQS-News: HENSOLDT extends CEO Oliver Dörre's contract until end of 2031
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
