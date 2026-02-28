Experten sehen Kurspotenzial bei Rüstungsaktien - Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS stark
JPMorgan prognostiziert nach den jüngsten Militärschlägen gegen den Iran eine massive Kursrally bei Rüstungswerten - nicht nur bei deutschen Aktien.
Die US-Bank JPMorgan erwartet nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten durch die Militärschläge gegen den Iran am Montag Rüstungswerte im Aufwind. Am wahrscheinlichsten sei eine Kursrally bei BAE Systems.
Die Briten liefern die Infrarot-Zielerfassung der Lenkflugkörper im THAAD-Raketenabwehrsystem der US-Armee. In den ersten Angriffen gegen den Iran im Juni 2025 seien Medienberichten zufolge zwischen 15 und 25 Prozent des gesamten THAAD-Arsenals gebraucht worden, um iranische Raketen gegen Israel abzufangen.
Nun dürfte das Verschleißtempo weitaus höher liegen. Auch RENK, Leonardo und QinetiQ sieht der Experte David Perry wegen ihrer hohen US-Umsätze im Fokus.
So reagieren Rüstungsaktien am Montag
Für den deutschen Blue Chip Rheinmetall geht es am Montagmorgen im vorbörslichen Tradegatehandel um deutliche 4,52 Prozent auf 1.744,50 Euro nach oben. Daneben legen HENSOLDT satte 7,73 Prozent auf 80,80 Euro zu. RENK-Papiere weisen vor Börsenstart ein Plus von 7,75 Prozent auf 61,48 Euro aus - bei thyssenkrupps Marinesparte TKMS stehen Gewinne von zeitweise 3,68 Prozent auf 98,50 Euro an der Tafel.
Auch Citigroup nimmt Rüstungsaktien in den Blick
Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran und die anschließenden Vergeltungsschläge dürften den Blick von Investoren auf Raketenabwehrsysteme richten", schrieb Analyst Charles Armitage von der Citigroup. Zudem dürften die USA die Rüstungsausgaben aufstocken. Er nannte unter anderen die Systeme Iris-T SLM der Hersteller Diehl und Hensoldt sowie das System Skyranger von Rheinmetall.
NEW YORK (dpa-AFX)
