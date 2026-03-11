Rheinmetall Aktie
Marktkap. 71,94 Mrd. EURKGV 68,68
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Wachstumstreiber des Rüstungskonzerns seien intakt, schrieb George McWhirter in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Die Auftrags-Pipeline sei seit Jahresbeginn weiter gewachsen, und die Margen im Munitionsgeschäft hätten 2025 positiv überrascht. McWhiter hob seine Umsatzprognosen für 2026 und 2027 an. Die Schätzung für den diesjährigen freien Barmittelzufluss revidierte er nach unten, wird hier für die zwei kommenden Jahre aber optimistischer./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
2.100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.577,50 €
|Abst. Kursziel*:
33,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.584,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,53%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.086,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|10:26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|12.03.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
