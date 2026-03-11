DAX 23.411 -0,8%ESt50 5.711 -0,7%MSCI World 4.351 -0,3%Top 10 Crypto 9,5155 +3,9%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 62.678 +2,4%Euro 1,1454 -0,6%Öl 101,1 -0,7%Gold 5.094 +0,0%
Rheinmetall Aktie

1.584,50 EUR +27,50 EUR +1,77 %
STU
Marktkap. 71,94 Mrd. EUR

KGV 68,68
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rheinmetall Buy

10:26 Uhr
Rheinmetall Buy
Rheinmetall AG
1.584,50 EUR 27,50 EUR 1,77%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Wachstumstreiber des Rüstungskonzerns seien intakt, schrieb George McWhirter in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Die Auftrags-Pipeline sei seit Jahresbeginn weiter gewachsen, und die Margen im Munitionsgeschäft hätten 2025 positiv überrascht. McWhiter hob seine Umsatzprognosen für 2026 und 2027 an. Die Schätzung für den diesjährigen freien Barmittelzufluss revidierte er nach unten, wird hier für die zwei kommenden Jahre aber optimistischer./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
2.100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.577,50 €		 Abst. Kursziel*:
33,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.584,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,53%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.086,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

10:26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.26 Rheinmetall Hold Warburg Research
12.03.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
12.03.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Aktienanalyse Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Rheinmetall-Aktie Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Rheinmetall-Aktie
finanzen.net Rheinmetall-Aktie long: Neues Chartsignal
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Start leichter
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Start
finanzen.net Jetzt Einstieg bei Rüstungsaktien? - Analysten uneins zu RENK - Rheinmetall, HENSOLD und TKMS uneinheitlich
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt
finanzen.net Rheinmetall stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Financial Times Rheinmetall investors to get bumper dividend from booming arms sales
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Rheinmetall muscles back into German drones programme after testing setback
Financial Times Rheinmetall wins approval for Italian munitions expansion after years of wrangling
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
MotleyFool Better Defense Stock: Lockheed Martin vs. Rheinmetall
Financial Times Tank maker KNDS dismisses investment interest from rival Rheinmetall
