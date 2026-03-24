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Symbol ESLOF

Barclays Capital

EssilorLuxottica Overweight

15:11 Uhr
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
195,75 EUR 3,15 EUR 1,64%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Medienberichte legten nahe, dass Verzögerungen bei der Einführung von Display-Brillen der US-Konzerne Meta und Ray-Ban neben Lieferengpässen auch mit regulatorischen Hürden zu tun hätten, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht aber weiterhin davon aus, dass Datenschutzhürden mit der Zeit kleiner werden. Die Technologie biete eine Vielzahl zukünftiger Anwendungsfälle für Künstliche Intelligenz./rob/tih/ck

Bloomberg article (see here) suggesting the rollout of Meta Ray-Ban

Display glasses in Europe has been delayed not only because of supply constraints, but also due

to regulatory barriers.

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
355,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
194,05 €		 Abst. Kursziel*:
82,94%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
195,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
81,35%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
322,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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23.03.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
03.03.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
18.02.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
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