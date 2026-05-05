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Marktkap. 79,39 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
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WKN 863195

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ISIN FR0000121667

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Symbol ESLOF

Deutsche Bank AG

EssilorLuxottica Hold

10:21 Uhr
EssilorLuxottica Hold
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von EssilorLuxottica beim Kursziel von 183 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien schwächer gewesen als erwartet, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Trotz der jüngsten Kursdelle sieht er in der aktuellen Konsumstimmung weitere Risiken. Bedeutender für die Anlagestory des Optikkonzerns sei allerdings der Eintritt von Alphabet und Apple in den Markt smarter Brillen. Dies könnte die Führungsrolle der Franzosen ins Wanken bringen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Hold

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
183,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
167,00 €		 Abst. Kursziel*:
9,58%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
164,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,59%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
274,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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