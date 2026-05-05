Deutsche Bank AG

EssilorLuxottica Hold

10:21 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von EssilorLuxottica beim Kursziel von 183 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien schwächer gewesen als erwartet, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Trotz der jüngsten Kursdelle sieht er in der aktuellen Konsumstimmung weitere Risiken. Bedeutender für die Anlagestory des Optikkonzerns sei allerdings der Eintritt von Alphabet und Apple in den Markt smarter Brillen. Dies könnte die Führungsrolle der Franzosen ins Wanken bringen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor