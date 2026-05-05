EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 79,39 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von EssilorLuxottica beim Kursziel von 183 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien schwächer gewesen als erwartet, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Trotz der jüngsten Kursdelle sieht er in der aktuellen Konsumstimmung weitere Risiken. Bedeutender für die Anlagestory des Optikkonzerns sei allerdings der Eintritt von Alphabet und Apple in den Markt smarter Brillen. Dies könnte die Führungsrolle der Franzosen ins Wanken bringen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Hold
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
183,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
167,00 €
|Abst. Kursziel*:
9,58%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
164,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,59%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
274,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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