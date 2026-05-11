HOCHTIEF Aktie

Marktkap. 41,31 Mrd. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 1,96%
Symbol HOCFF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen mit einem Kursziel von 457 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der operative Nettogewinn habe über dem vom Unternehmen ermittelten Analystenkonsens gelegen, schrieb Tom Zhang am Montagmittag. Die US-Tochter Turner bleibe der zentrale Wachstumstreiber. Der Auftragseingang entwickele sich weiterhin solide./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF Equal Weight

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
457,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
521,50 €		 Abst. Kursziel*:
-12,37%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
515,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,35%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
457,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HOCHTIEF AG

11:26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
10:46 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
11.05.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
07.05.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

