HOCHTIEF Aktie
Marktkap. 41,31 Mrd. EURKGV 28,10 Div. Rendite 1,96%
WKN 607000
ISIN DE0006070006
Symbol HOCFF
HOCHTIEF Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen mit einem Kursziel von 457 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der operative Nettogewinn habe über dem vom Unternehmen ermittelten Analystenkonsens gelegen, schrieb Tom Zhang am Montagmittag. Die US-Tochter Turner bleibe der zentrale Wachstumstreiber. Der Auftragseingang entwickele sich weiterhin solide./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HOCHTIEF Equal Weight
|Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
457,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
521,50 €
|Abst. Kursziel*:
-12,37%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
515,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,35%
|
Analyst Name:
Tom Zhang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
457,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HOCHTIEF AG
|11:26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|10:46
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.17
|HOCHTIEF Verkaufen
|DZ BANK
|14.11.17
|HOCHTIEF Verkaufen
|Independent Research GmbH
|08.11.17
|HOCHTIEF Reduce
|Kepler Cheuvreux
|19.10.17
|HOCHTIEF Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.10.17
|HOCHTIEF Reduce
|Commerzbank AG
