Warburg Research

Aurubis Buy

12:01 Uhr

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 176 auf 209 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Steigende Preise für Schwefelsäure verliehen dem Kupferkonzern Rückenwind, schrieb Stefan Augustin am Dienstag nach den jüngsten Quartalszahlen. Aurubis sei gut positioniert, um Investoreninteresse auf sich zu ziehen, so der Experte mit Blick auf die Preise für Edelmetalle, die Robustheit gegenüber Disruptionen durch den Nahostkonflikt und den strukturellen Rückenwind etwa durch Rüstung und die Energiewende./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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