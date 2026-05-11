Prosus Aktie

37,52 EUR -3,64 EUR -8,84 %
STU
37,44 EUR -3,82 EUR -9,26 %
HAML
Marktkap. 89,58 Mrd. EUR

KGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK

ISIN NL0013654783

Symbol PROSF

Barclays Capital

Prosus Overweight

12:46 Uhr
Prosus Overweight
Prosus N.V.
37,52 EUR -3,64 EUR -8,84%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 71,50 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Ross nahm am Dienstag Stellung zu einem Management-Brief an die Aktionäre. Im Mittelpunkt stehe dabei eine Warnung, was das operative Ergebnis (Ebitda) der Essensliefertochter iFood im Jahr 2027 betrifft. Unter Anlegern sei darüber zwar schon debattiert worden, doch das Ausmaß der Kürzung sei nun beachtlich./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus Overweight

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
71,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
38,29 €		 Abst. Kursziel*:
86,71%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
37,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
90,57%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Prosus N.V.

12:46 Prosus Overweight Barclays Capital
17.04.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 Prosus Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
