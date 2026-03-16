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Prosus-Aktie im Minus: Neuigkeiten von Tencent belasten den Kurs

18.03.26 17:29 Uhr
Tencent-News drücken Prosus-Aktie - Anleger reagieren mit Verkaufsdruck | finanzen.net

Die Aktien von Prosus sind am Mittwochnachmittag wegen Nachrichten der Kernbeteiligung Tencent eingebrochen.

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Prosus N.V.
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Zuletzt war das Minus bei der Beteiligungsgesellschaft 7,58 Prozent groß bei 43,025 Euro, was sie im schwächelnden Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit Abstand zum größten Verlierer machte. Parallel sind auch die in Hongkong hauptgelisteten Titel von Tencent im Frankfurter Tradegate-Handel stark unter Druck geraten.

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Tencent hatte nach Börsenschluss in Hongkong Resultate vorgelegt, die laut einem Händler "nicht beeindruckten". Außerdem wurde eine Verdopplung der Investitionen rund um Künstliche Intelligenz (KI) angekündigt. Ähnliche Vorhaben waren zuletzt schon bei US-Technologiegrößen wie Alphabet oder Amazon nicht gut angekommen. Anleger hinterfragen neuerdings immer häufiger, ob sich massive KI-Investitionen letztlich lohnen.

Bei Tencent kam die für Anleger schlechte Nachricht hinzu, dass die höheren KI-Ausgaben durch eine Reduzierung der aggressiven Aktienrückkäufe finanziert werden sollen. Diese hatten in den vergangenen Jahren viel zur Stützung des Aktienkurses beigetragen. Im Oktober hatten die Tencent-Aktien ein Hoch seit 2021 markiert und Prosus etwas später im November einen Rekord aufgestellt.

/tih/la/jha/

AMSTERDAM/HONGKONG (dpa-AFX)

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