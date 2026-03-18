NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 79 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel passte sein Bewertungsmodell für das Beteiligungsunternehmen in einer am Freitag vorliegenden Studie an die jüngste Entwicklung der Kernbeteiligung Tencent an./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 10:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 10:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Prosus Overweight
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
40,74 €
|Abst. Kursziel*:
81,66%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
40,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
84,79%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
|19:31
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.