Deutsche Bank AG

Douglas Buy

12:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Buy" belassen. Die "neue Normalität" in der Beautybranche passe möglicherweise nicht zum Geschäftsmodell der Drogeriekette, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum endgültigen Quartalsbericht./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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