Douglas Aktie
Marktkap. 1,37 Mrd. EURKGV 7,55
WKN BEAU1Y
ISIN DE000BEAU1Y4
Symbol DOUDF
Douglas Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) der Parfümeriekette hätten weitgehend den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Yashraj Rajani in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Douglas Neutral
|Unternehmen:
Douglas AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
12,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
11,94 €
|Abst. Kursziel*:
4,69%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
12,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,99%
|
Analyst Name:
Yashraj Rajani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Douglas AG
|14.08.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.13
|Douglas verkaufen
|Independent Research GmbH
|05.12.12
|Douglas verkaufen
|Frankfurter Tagesdienst
|04.12.12
|Douglas verkaufen
|National-Bank AG
|19.11.12
|Douglas reduce
|Commerzbank Corp. & Markets
|16.10.12
|Douglas underperform
|Cheuvreux SA
|14.08.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|15.05.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|26.03.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.12.12
|Douglas halten
|Independent Research GmbH
|19.10.12
|Douglas hold
|Deutsche Bank AG