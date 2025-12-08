DAX 24.019 +0,2%ESt50 5.703 +0,4%MSCI World 4.351 +0,0%Top 10 Crypto 11,56 +3,8%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.686 +1,9%Euro 1,1734 -0,1%Öl 59,93 -1,2%Gold 4.320 -0,5%
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung
Birkenstock-Aktie rauscht dennoch ab: Quartalsgewinn gesteigert und Erwartungen geschlagen Birkenstock-Aktie rauscht dennoch ab: Quartalsgewinn gesteigert und Erwartungen geschlagen
Unilever Aktie

47,73 EUR -3,43 EUR -6,70 %
ASX
Marktkap. 125,04 Mrd. EUR

NEU
WKN A0JNE2

Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

Bernstein Research

Unilever Outperform

13:01 Uhr
Unilever Outperform
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
47,73 EUR -3,43 EUR -6,70%
Charts| News| Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Callum Elliott wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie die Entwicklung im Oktober und November aus. Dabei habe sich bei nahezu allen beobachteten europäischen Konsumgüterkonzernen der wichtige Single's Day als schwacher Verkaufstag entpuppt - Ausnahmen seien L'Oreal, Reckitt und Lindt gewesen. Bei Unilever sei der Tag über sämtliche Geschäftsbereiche hinweg schwierig gewesen./tav/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Outperform

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
59,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
48,24 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,44 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

