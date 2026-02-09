DAX25.169 +1,3%Est506.086 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 +0,6%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.564 +0,3%Euro1,1887 +0,1%Öl69,37 -0,4%Gold5.074 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Microsoft 870747 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Top News
Margenmaschine im Baustoffsektor: Warum James Hardie plötzlich alle überrascht Margenmaschine im Baustoffsektor: Warum James Hardie plötzlich alle überrascht
Unilever-Aktie gibt ab: Schwieriges Umfeld - dennoch stärkeres Wachstum erwartet Unilever-Aktie gibt ab: Schwieriges Umfeld - dennoch stärkeres Wachstum erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Zahlen präsentiert

Unilever-Aktie gibt ab: Schwieriges Umfeld - dennoch stärkeres Wachstum erwartet

12.02.26 10:22 Uhr
Unilever-Aktie sinkt: Stärkeres Wachstum voraus | finanzen.net

Der Konsumgüterkonzern Unilever rechnet im laufenden Jahr mit einem etwas stärkeren Wachstum als zuletzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever PLC Registered Shs
59,72 EUR -1,64 EUR -2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Da das Umfeld aber weiter schwierig bleibt, dürfte die um Sondereffekte wie Währungseinflüsse oder Übernahmefolgen bereinigte Wachstumsrate am unteren Rand der mittelfristigen Zielspanne von 4 bis 6 Prozent liegen, teilte Unilever am Donnerstag in London mit. 2025 legte der Umsatz, bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte, um 3,5 Prozent zu.

Wer­bung

Der starke Euro zehrte diesen Zuwachs allerdings auf. Der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Umsatz fiel um knapp vier Prozent auf 50,5 Milliarden Euro. Wegen der eingeleiteten Sparmaßnahmen konnte der Hersteller von Marken wie Knorr, Dove und Omo das operative Ergebnis allerdings um etwas mehr als zwei Prozent auf neun Milliarden Euro steigern. Das Unternehmen kündigte zudem einen Aktienrückkauf in Höhe von 1,5 Milliarden Euro an.

An der Börse reichte das allerdings nicht für Anschlusskäufe. Die in den vergangenen Wochen gut gelaufene Aktie legte zum Handelsstart zwar leicht zu, rutschte aber schnell ins Minus. In London notiert die Unilever-Aktie zeitweise 0,92 Prozent tiefer bei 5.271,00 Pence. Das Papier war Anfang des Jahres auf ein Mehrjahres-Tief von 4.584 Pence gefallen, konnte sich aber zuletzt wieder deutlich erholen.

/zb/niw/stk

LONDON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ari_Achmad Rizal / Shutterstock.com, JOHN THYS/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Unilever PLC Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Unilever PLC Registered Shs

DatumRatingAnalyst
10.02.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Unilever OverweightBarclays Capital
09.02.2026Unilever HoldDeutsche Bank AG
27.01.2026Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.02.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Unilever OverweightBarclays Capital
23.01.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Unilever OverweightBarclays Capital
19.01.2026Unilever BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Unilever HoldDeutsche Bank AG
27.01.2026Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.12.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2026Unilever SellUBS AG
10.12.2025Unilever SellUBS AG
10.12.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
09.12.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever PLC Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen