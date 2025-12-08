DAX 24.401 +0,4%ESt50 5.782 +0,5%MSCI World 4.451 +0,2%Top 10 Crypto 12,34 +1,6%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.681 -0,1%Euro 1,1730 -0,1%Öl 61,70 +0,2%Gold 4.317 +0,9%
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen stärker -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS im Fokus
Top News
BNP Paribas-Aktie in Grün: Anteil an BMCI soll verkauft werden BNP Paribas-Aktie in Grün: Anteil an BMCI soll verkauft werden
Wie Investmentfonds als ETFs umgewandelt werden - Chancen und Risiken für Anleger Wie Investmentfonds als ETFs umgewandelt werden - Chancen und Risiken für Anleger
Unilever Aktie

48,34 EUR -2,48 EUR -4,88 %
STU
47,73 EUR -3,43 EUR -6,70 %
ASX
Marktkap. 125,04 Mrd. EUR

WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

Goldman Sachs Group Inc.

Unilever Neutral

10:06 Uhr
Unilever Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever vor allem währungsbedingt von 5130 auf 5175 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai passte seine Schätzungen für den Konsumgüterkonzern am Freitag aber auch an die Abspaltung von Magnum Ice Cream und die jüngste Aktienkonsolidierung an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 05:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

