Unilever Aktie
Marktkap. 125,04 Mrd. EUR
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever vor allem währungsbedingt von 5130 auf 5175 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai passte seine Schätzungen für den Konsumgüterkonzern am Freitag aber auch an die Abspaltung von Magnum Ice Cream und die jüngste Aktienkonsolidierung an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 05:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Neutral
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
51,75 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
48,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Olivier Nicolai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,44 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|10:06
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|10.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|10.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|10.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|06.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|10:06
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.