Schneider Electric Aktie
Marktkap. 131,48 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie lobte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar die Geschäftsziele bis zum Jahr 2030 sowie die überzeugendere Darstellung der angestrebten Margensteigerung nach den Preisproblemen im Laufe des Jahres./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 23:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
275,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
240,60 €
|Abst. Kursziel*:
14,30%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
242,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,36%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
269,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|08:36
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|08:21
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.