Schneider Electric Aktie

243,50 EUR +3,65 EUR +1,52 %
STU
226,71 CHF +3,22 CHF +1,44 %
BRX
Marktkap. 131,48 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

Schneider Electric Buy

Schneider Electric Buy
Schneider Electric S.A.
243,50 EUR 3,65 EUR 1,52%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem Kapitalmarkttag komme wieder Leben in die Anlagestory des Technologiekonzerns, schrieb Andre Kukhnin am Freitag. Der Konzern habe sehr gute Chancen auf prozentual zweistelliges Gewinnwachstum. Damit gebe es auch Potenzial für Übernahmen und weitere Kapitalausschüttungen./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
285,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
244,15 €		 Abst. Kursziel*:
16,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
243,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,04%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
269,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

08:36 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
08:21 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
11.12.25 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

TraderFox Meinung Schneider Electric: Ein überzeugendes Investment dank ambitionierter Strategie Schneider Electric: Ein überzeugendes Investment dank ambitionierter Strategie
Dow Jones Schneider Electric-Aktie deutlich höher: Umsatzziel erhöht und Aktienrückkaufprogramm geplant
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor 5 Jahren verdient
TraderFox Stocks in Action: Kion, Siemens Energy, Formycon, Vestas, Schneider Electric
dpa-afx Schneider Electric-Aktie legt zu: JPMorgan hebt Kursziel an und stuft hoch
TraderFox Schneider Electric SE: Hochstufung durch JPMorgan weckt das Kaufinteresse der Investoren!
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net So stuften die Analysten die Schneider Electric-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr angefallen
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Schneider Electric/
Business Times Schneider Electric gears up for tsunami of power demand from AI, EVs, global warming fallout
Business Times Schneider Electric looks to digitalisation, new partners to tackle rapid electrification
PR Newswire Schneider Electric Debuts One Digital Grid Platform to Help Utilities Modernize and Address Energy Costs
PR Newswire Schneider Electric Opens New Energy Manufacturing Facility in Middle Tennessee
PR Newswire Schneider Electric and Energy Solutions Providers Launch U.S. Initiative to Accelerate Resilient Infrastructure
PR Newswire Schneider Electric Reinforces Commitment to Electrical Contractors with Innovation and Thought Leadership at NECA 2025
PR Newswire Schneider Electric Launches EcoCare Advanced+ for Electrical Distribution to Deliver New Levels of Support, Improve Operational Efficiency and Safety
