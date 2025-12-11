Schneider Electric Aktie
Marktkap. 131,48 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem Kapitalmarkttag komme wieder Leben in die Anlagestory des Technologiekonzerns, schrieb Andre Kukhnin am Freitag. Der Konzern habe sehr gute Chancen auf prozentual zweistelliges Gewinnwachstum. Damit gebe es auch Potenzial für Übernahmen und weitere Kapitalausschüttungen./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
285,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
244,15 €
|Abst. Kursziel*:
16,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
243,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,04%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
269,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
