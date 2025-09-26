DAX 23.808 +0,3%ESt50 5.519 +0,3%Top 10 Crypto 15,51 +1,3%Dow 46.247 +0,7%Nas 22.484 +0,4%Bitcoin 95.734 -0,1%Euro 1,1723 +0,3%Öl 69,37 -0,5%Gold 3.819 +1,5%
Schneider Electric Aktie

235,80 EUR +0,30 EUR +0,13 %
STU
236,65 EUR +8,10 EUR +3,54 %
GVIE
Marktkap. 132,5 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

Barclays Capital

Schneider Electric Equal Weight

09:31 Uhr
Schneider Electric Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
235,80 EUR 0,30 EUR 0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 231 auf 232 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst George Featherstone misst den Franzosen nun eine etwas höhere Bewertungsprämie angesichts ihres überlegenen Ergebniswachstums gegenüber der Branche zu. Er kappte am Sonntagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht aber gleichzeitig seine Schätzungen nach einem Treffen mit dem Management./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Equal Weight

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
232,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
236,65 €		 Abst. Kursziel*:
-1,96%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
235,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,61%
Analyst Name:
George Featherstone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
255,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

09:31 Schneider Electric Equal Weight Barclays Capital
09:16 Schneider Electric Buy UBS AG
08:31 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
25.09.25 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

