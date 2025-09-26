Schneider Electric Aktie
Marktkap. 132,5 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 231 auf 232 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst George Featherstone misst den Franzosen nun eine etwas höhere Bewertungsprämie angesichts ihres überlegenen Ergebniswachstums gegenüber der Branche zu. Er kappte am Sonntagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht aber gleichzeitig seine Schätzungen nach einem Treffen mit dem Management./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Schneider Electric Equal Weight
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
232,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
236,65 €
|Abst. Kursziel*:
-1,96%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
235,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,61%
|
Analyst Name:
George Featherstone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
255,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
