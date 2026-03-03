Auswirkungen von KI

Während der Softwaresektor derzeit unter Druck steht, formiert sich bei Salesforce eine Investmentthese, die gegen den Strom schwimmt.

• Unsicheres Marktumfeld für Software-Unternehmen

• Die "SaaS-Apokalypse" als Chance für Salesforce

• Erfolgreiche Transformation

In der Softwarebranche herrscht Unruhe: Die Sorge vor einer strukturellen Krise im Bereich Software-as-a-Service (SaaS) geht um und belastet viele Technologiewerte. Der Begriff "SaaSpocalypse" beschreibt die Befürchtung, dass künstliche Intelligenz traditionelle nutzerbasierte Softwarelizenzen, wie auch Salesforce sie verkauft, fundamental in Frage stellt.

In diesem Marktumfeld gerät nun Salesforce in den Fokus - auf positive Weise: Denn wie TipRanks berichtet, wird der Cloud-Software-Konzern zunehmend als die "ultimative Contrarian-Wette" (Gegentrend-Wette) in einem schwächeren SaaS-Segment gesehen, das von Rezessionssorgen und KI-Disruption geprägt ist. So würde die aktuelle Entwicklung bei Salesforce darauf hindeuten, dass der Konzern diese Phase nicht nur überstehen, sondern als Profiteur hervorgehen könnte.

Widerstand gegen den Sektor-Trend

Das Unternehmen hat sich laut TipRanks erfolgreich von einem reinen CRM-Anbieter zu einer umfassenden KI-Infrastruktur-Plattform transformiert. Ein zentraler Punkt in dieser Strategie ist die Einführung von "Agentforce", einer Suite von autonomen KI-Agenten, die über einfache Chatbots hinausgehen. So ziele Salesforce darauf ab, den Unternehmenswert nicht mehr allein über Software-Lizenzen, sondern über die Effizienzsteigerung durch diese Agenten zu definieren. Zudem geht die TipRanks-Analyse davon aus, dass Salesforce weiterhin von seiner breiten Marktverteilung und langjährigen Datenbasis profitieren kann, was im Wettbewerb mit neuen KI-Anbietern ein schwer zu replizierender Vorteil sei.

Zeitweise notiert die an der NYSE gelistete Salesforce-Aktie vorbörslich bei 196,07 Dollar (+0,01 Prozent).

