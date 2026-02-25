DAX 25.289 +0,5%ESt50 6.162 -0,2%MSCI World 4.550 -0,6%Top 10 Crypto 8,4885 -2,7%Nas 22.788 -1,6%Bitcoin 56.746 -1,3%Euro 1,1779 -0,3%Öl 72,17 +1,7%Gold 5.174 +0,2%
Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Deutsche Telekom-Aktie dreht ins Minus: Weiteres Wachstum nach Umsatzplus geplant
Salesforce Aktie

167,28 EUR +4,76 EUR +2,93 %
STU
196,68 USD +4,77 USD +2,49 %
BTT
Marktkap. 147,01 Mrd. EUR

KGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V

ISIN US79466L3024

Symbol CRM

UBS AG

Salesforce Neutral

18:01 Uhr
Salesforce Neutral
Salesforce
167,28 EUR 4,76 EUR 2,93%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe Ergebnisse veröffentlicht, die im Großen und Ganzen mit seinen Recherchen übereinstimmten, schrieb Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob eine starke Nachfrage nach dem KI-Tool Agentforce hervor, sah aber verhaltenes Wachstum im übrigen Kernportfolio. Das Umsatzwachstum enttäusche./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salesforce Neutral

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 200,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 195,36		 Abst. Kursziel*:
2,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 196,68		 Abst. Kursziel aktuell:
1,69%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 260,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salesforce

18:01 Salesforce Neutral UBS AG
13:51 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:31 Salesforce Overweight Barclays Capital
11:56 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Salesforce

finanzen.net Zahlen präsentiert Salesforce-Aktie dreht ins Plus: SAP-Rivale übertrifft die Erwartungen - Umsatzausblick enttäuscht Salesforce-Aktie dreht ins Plus: SAP-Rivale übertrifft die Erwartungen - Umsatzausblick enttäuscht
finanzen.net Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht Verluste
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: SAP springt an Dax-Spitze - Salesforce und Snowflake stützen
dpa-afx ROUNDUP 2: Salesforce kontert Sorgen um KI-Bedrohung mit starkem Ausblick
finanzen.net KI-Schock an der Wall Street: Wie Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co. unter Druck setzt
TraderFox Salesforce und der KI-Denkfehler der Wall Street
finanzen.net Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag in Grün
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salesforce-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net Börse New York: Dow Jones zum Handelsstart stärker
Benzinga How Do Investors Really Feel About Salesforce Inc?
Zacks Salesforce Q4 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
Benzinga Stock Market Today: Dow, S&amp;P 500 Futures Gain As Jobless Claims Edge Up To 212K; Nasdaq Drops — Nvidia, Salesforce, Trade Desk In Focus (UPDATED)
Benzinga Nvidia, Snowflake, IonQ, Salesforce And The Trade Desk: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Zacks Salesforce (CRM) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Zacks Salesforce (CRM) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
Business Times Salesforce gives disappointing sales outlook, feeds AI fears
Benzinga Salesforce Stock Slides As Soft Revenue Guidance Adds To AI Concerns
