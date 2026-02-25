Salesforce Aktie
Marktkap. 147,01 Mrd. EURKGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
Salesforce Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe Ergebnisse veröffentlicht, die im Großen und Ganzen mit seinen Recherchen übereinstimmten, schrieb Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob eine starke Nachfrage nach dem KI-Tool Agentforce hervor, sah aber verhaltenes Wachstum im übrigen Kernportfolio. Das Umsatzwachstum enttäusche./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salesforce Neutral
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 200,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 195,36
|Abst. Kursziel*:
2,38%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 196,68
|Abst. Kursziel aktuell:
1,69%
|
Analyst Name:
Karl Keirstead
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 260,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salesforce
|18:01
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|13:51
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:31
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
